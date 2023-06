Roma e Lazio aprono il derby di mercato per Zaha a parametro zero

Un derby, ma in mezzo al calciomercato. Lazio e Roma si sfidano per Wilfried Zaha, attaccante della Costa d’Avorio, 30 anni, che il 30 giugno si svincolerà dal Crystal Palace. Su di lui, però, ci sono diversi club sparsi in tutta Europa. (...) A Trigoria stanno pensando a Zaha per sostituire, senza intaccare il budget a disposizione, Tammy Abraham, che sarà indisponibile per tutto il 2023 per l’infortunio al ginocchio subito nell’ultima gara di campionato, contro lo Spezia. La Lazio con lui troverebbe il sostituto ideale di Immobile. L’attaccante ivoriano, fra l’altro, sa giocare anche sull’esterno, duttilità che nel 4-3-3 di Sarri tornerebbe utile. (...) La Lazio ha avviato i contatti con gli uomini di mercato del giocatore, ma le richieste sono altissime: Zaha al momento prende circa 7,5 milioni di euro a stagione. Con gli effetti del decreto crescita la somma potrebbe essere avvicinata ai parametri della Lazio (4,5 il top degli ingaggi attuali), ma l’operazione resta complessa. (...)

(corsera)