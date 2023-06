Roma, c’è N’Dicka: un mancino per Mourinho

Mi manda Mexes. Evan N'Dicka, nuovo acquisto della Roma, ha infatti esordito nel grande calcio nell'Auxerre. Sì, proprio il club di Philippe che a Roma nei 7 anni nei quali è stato ha lasciato ricordi indelebili. (...) Sbarcato ieri a sorpresa nella Capitale, il difensore non è passato per Trigoria, svolgendo le visite mediche e poi dedicandosi insieme al suo staff alla stesura del contratto quinquennale da 3,5 milioni più bonus a stagione che lo legherà in giallorosso sino al 2028. (...) Esulta Mourinho che al terzo anno viene finalmente accontentato sul centrale di piede sinistro. Un arrivo che regala anche delle indicazioni sulla Roma che verrà: la difesa a tre sarà la base anche nella prossima stagione. N'Dicka infatti ha praticamente giocato sempre con questo modulo. Nel quinquennio all'Eintracht, qualche rarissima volta a quattro slittando però terzino sinistro. Alto 192 centimetri, rapido più sul lungo che sul breve, non disdegna costruire dal basso. Ha un buon piede sinistro al quale abbina una discreta visione di gioco e gestione della palla. Deve invece migliorare nella marcatura dentro l'area: in più di un'occasione non è nuovo perdersi l'uomo. (...)

(Il Messaggero)