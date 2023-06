Roma, Bove ora vale un tesoro

C’è un momento nella passata stagione in cui Edoardo Bove è diventato grande ed è quando ha realizzato il gol contro il Bayer Leverkusen che è valso l’accesso alla finale di Europa League. In quell’istante la promessa del calcio giovanile si è trasformata in certezza del calcio professionistico. [...] Bove, dunque, sta facendo esperienza, è uscito dalla zona confort del settore giovanile e si appresta ed entrare definitivamente nel calcio dei grandi. Non vuole fare il passo più lungo della gamba magari accettando di andare in Premier come ha fatto Scamacca, ma il suo desiderio è di giocare con regolarità per crescere più velocemente e magari meritarsi il rinnovo fino al 2028 con adeguamento. Attualmente ha ancora un contratto base fino al 2025 da 350mila euro, ma il vero dubbio è se abbia già i requisiti per fare il salto di qualità definitivo nella Roma e diventarne un titolare. [...] Probabilmente gli interessi di Edoardo (giocare di più) e quelli del tecnico (vincere con calciatori pronti), potrebbero non collimare. Ecco perché non è tramontata la possibilità di inserirlo nella trattativa per Frattesi. [...]

(Il Messaggero)