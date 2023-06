Roma, Belotti: “Lavorerò per segnare di più”

Altri due anni, per andare a prendersi quello che non gli è riuscito nella sua prima stagione giallorossa. Da ieri il rinnovo di Andrea Belotti è ufficiale, con firma fino al 2025. «Questo rinnovo è un’emozione grandissima – dice – Fin da quando ho messo piede a Trigoria ho capito quanto sia importante vestire questa maglia». E nonostante i numeri non lo abbiano premiato, Belotti è riuscito comunque ad entrare nel cuore della gente. «È vero, dal punto di vista realizzativo non è stata una stagione positiva e l’unico modo che conosco per cambiare le cose è lavorare di più, ogni giorno. Ma penso che i tifosi abbiano capito il mio modo di vedere il calcio: non mi risparmio mai» […]

(gasport)