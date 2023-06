Roma, accordo per Kristensen. Spinazzola d’Arabia

Prosegue serrata la trattativa per il trasferimento di Rasmus Kristensen in giallorosso. L’accordo con il calciatore danese è totale visto che ormai ha in testa solo la Roma. La retrocessione del Leeds ha messo la parola fine alla sua avventura in Inghilterra. Tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare la fumata bianca per regalare a Josè Mourinho il primo rinforzo sulle fasce. […] Prosegue intanto la rivoluzione delle fasce. Karsdorp rimane sul mercato, così come Celik. Ma dall’Arabia Saudita arrivano le prime voci di un interessamento dell’Al-Ahli per Leonardo Spinazzola, ancora voglioso di mettersi in gioco in Europa ma non certo insensibile ai petroldollari di Jeddah.

(La Repubblica)