Roma a tutta forza, un esterno per Mou: Kristensen dice sì, rivoluzione in difesa

La Roma ha il suo danese utile per far lievitare la voglia di lieto fine. Si tratta di Rasmus Kristensen, 26 anni il prossimo undici luglio, terzino destro, anche se ha giocato pure a sinistra e da centrale difensivo. Il club giallorosso ha già incassato il via libera del giocatore per il trasferimento e adesso sta trattando con il Leeds sulle clausole. Al solito, la società lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi – che l’estate scorsa lo hanno pagato 15 milioni prelevandolo dal Salisburgo – vorrebbero inserire della clausole che prevedano l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni (presenze, minuti, etc). Insomma, si lavora sui dettagli, anche perché il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha anche un altro fronte aperto con la società inglese, relativo al ritorno – sempre in prestito – di Diego Llorente, perché è logico che non c’è nessuna intenzione di pagare il riscatto fissato a gennaio pari a 18 milioni. Oltre ai buoni rapporti che intercorrono fra le due società, a far spirare vento di ottimismo è anche il fatto che il Leeds è retrocesso dalla Premier e quindi sta cercando di abbassare i costi in vista della prossima stagione. [...]

(gasport)