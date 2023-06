Roma a parametro zero

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una Roma sempre più a parametro zero. È il principio che cercherà di seguire Tiago Pinto in questa sessione di mercato. Una soluzione perfetta per una squadra che deve fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Uefa. I giallorossi dovranno infatti riuscire a totalizzare almeno 30 milioni di plusvalenza entro il prossimo trenta giugno. E proprio in vista delle cessioni ne-cessarie ieri il gm giallorosso ha parlato a Milano con Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il portoghese al termine dell'incontro ha voluto mettere in chiaro le priorità: «Io voglio vendere». Ai neroverdi interessa infatti Volpato, con l'ala classe '03 che potrebbe quindi diventare una pedina di scambio per un possibile ritorno nella capitale di Frattesi. L'altro indiziato per una possibile cessione è Ibanez. Per il centrale brasiliano, tuttavia, non ci sono ancora offerte concrete, anche a causa dell'urgenza della Roma di vendere nota agli altri club, con i giallorossi che non vorrebbero così svalutare il cartellino del difensore. In entrata Pinto vorrebbe ripetere la strategia dello scorso anno, quando sono arrivati ben cinque giocatori a parametri zero. A tal proposito Aouar sarà a tutti gli effetti il primo rinforzo a disposizione di Mourinho, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare già questo mese. Gli altri due indiziati sono rispettivamente un difensore centrale e un altro centrocampista. Il primo è Evan N'Dicka, difensore centrale in scadenza dall'Eintracht Francoforte. Pinto sta cercando di chiudere il prima possibile per il classe '99, nonostante la concorrenza per il francese risulti agguerrita. Lo stesso si può dire su un altro calciatore seguito dalla Roma, il belga Youri Tielemans. Il ventiseienne non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Leicester che non potrà così monetizzare il cartellino, perdendolo a 0. Su di lui vanno tuttavia registrate le forti pressioni di club di Premier League. Rimanendo nel campionato inglese, il Boumemouth ha comunicato che non eserciterà il diritto di riscatto - di 15 milioni di euro - per Vina. Non sono bastate le 12 gare e i due gol realizzati dal terzino uruguaiano: nonostante gli agenti abbiano cercato di convincere fino all'ultimo il club, il classe '97 tornerà a Trigoria in attesa di capire il suo futuro. La squadra inglese ha tuttavia espresso interesse per Kluivert, di ritorno dal prestito dal Valencia, con gli agenti del calciatore che starebbero intavolando una possibile trattativa per la cessione dell'olandese. Discorso oppo-sto per Llorente. La Roma ha comunicato al Leeds che non spenderà i 18 milioni richiesti per il riscatto. I giallorossi vorrebbero tuttavia confermare il centrale spagnolo e nei prossimi giorni sono previsti incontri con la squadra da poco retrocessa in Championship.