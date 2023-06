Ritiro a Trigoria al via dal 10 luglio. Nuovo stadio: espropri più facili

Il raduno a Trigoria è stato fissato per il 10 luglio, giorno in cui la Roma si ritroverà per i primi test fisici dopo aver svolto le visite mediche tra l'8 e il 9. Per i reduci dalle nazionali, invece, l'appuntamento è per il 17. Quest'anno la squadra non andrà in ritiro in Portogallo, ma l'unica tappa all'estero sarà la tournée un Asia (Singapore e Corea del Sud) con partenza il 22 luglio e ritorno il 2 agosto. Prima dell'inizio del campionato, inoltre, verranno organizzati a Trigoria due test a porte chiuse.

Novità sul fronte stadio e a parlare è l'assessore all'Urbanistica Veloccia, il quale si è soffermato sulla delibera sulla semplificazione degli iter degli espropri: "Quelle operazioni potrà farle direttamente la Roma e questo agevolerà il percorso amministrativo. Inoltre stiamo pubblicando il bando per individuare il coordinatore del dibattito pubblico che si terrà dopo l'estate".

(gasport)