Residenti pronti alla guerra. Ricorso al Tar sullo stadio

IL TEMPO (R.C) - I residenti di Pietralata che rischiano l'esproprio e undici associazioni di zona annunciano un ricorso al Tar contro la delibera sul pubblico interesse, approvata dall'Assemblea capitolina il 9 maggio, relativa al progetto dello stadio dell'As Roma. Sotto accusa in particolare l'assessorato all'Urbanistica, che avrebbe cercato di velocizzare l'iter sacrificando - sotengono - «un momento che invece dovrebbe essere dedicato al dialogo, alla condivisione e all'ascolto delle istanze dei cittadini». Per questo i firmatari promettono una battaglia giudiziaria «fino all'ultimo grado di giudizio, per impedire gli eventuali espropri o allontanamenti che riguar-deranno le famiglie abitanti e residen-ti nell'area individuata».