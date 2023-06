Ranking è 10° posto. Marchio cresce di 80 milioni

Dopo 3 anni di assenza dalle coppe europee, a parte un playoff di EL andato male, alla fine del 2014 la Roma era 55a nel ranking Uefa, appena 7a tra le italiane, e nel 2016 era ancora 50a. Nel 2o18, dopo la semifinale di Champions raggiunta con Di Francesco, era 21aa. Con un'altra semifinale, quella in EL, Fonseca nel 2021 l'aveva fatta salire al 13° posto. Poi Mourinho ha regalato alla Roma un trofeo europeo, la Conference League (a 61 anni di distanza dall unico in bacheca, la Coppa delle Fiere), ed è diventato il primo allenatore giallorosso a conquistare due finali consecutive. La sconfitta contro il Siviglia in EL è valsa comunque un punto nel ranking (dove rigori non contano, almeno lì...) ed ha permesso di staccare lnter, 97 a 96, isolandosi a un 10° posto mai raggiunto. (...) Non entreranno i soldi della Champions, certo, ma negli ultimi due anni il marchio della Roma è cresciuto di 8o milioni di euro grazie al cammino europeo (e a Mou): l'ha rivelato un'indagine di Brand Finance anticipata dalla Gazzetta.

(corsera)