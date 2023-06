Quanti trionfi per i Friedkin. E non è finita qui

E il bello è che potrebbe anche non essere finita qui. Già, perché con lo scudetto vinto dall’Under 17 venerdì sera ad Ancona contro l’Inter (2-1 in rimonta, grazie alle reti di Feola e Nardozi) i titoli stagionali della Roma salgono a 5, tra settore maschile e femminile. Tanti trionfi, a cui però potrebbero anche aggiungersene presto altri due. Oggi, infatti, l’Under 17 femminile gioca a Senigallia la semifinale tricolore contro la Juventus per guadagnarsi la finalissima di martedì prossimo (contro la vincente di Milan-Inter). Mentre domani l’Under 16 maschile disputerà la sua sfida finale per il tricolore di categoria contro la Fiorentina, in quel di San Benedetto del Tronto. Insomma, all’orizzonte c’è anche la possibilità di portare a casa altri due titoli, portando così il computo complessivo a 7 (e quanta rabbia per quello più importante di tutti, l’Europa League sfuggita a Mourinho solo ai calci di rigore…). La Primavera di Federico Guidi lo scorso 25 aprile, allo stadio via del Mare di Lecce, ha portato a casa la Coppa Italia. [...] Poi è arrivato proprio il tricolore dell’Under 17, l’ottavo della storia giallorossa in questa categoria. [...] Tre trionfi sono invece arrivati dal settore femminile, mai così tirato a lucido come quest’anno. [...]

(Gasport)