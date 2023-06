Preso N'Dicka, ora l'assalto a Scamacca

Tiago Pinto ha battuto un altro colpo. Dopo l'annuncio, domenica scorsa, dell'ingaggio di Houssem Aouar, è stata la volta di Evan N'Dicka. L'ormai ex difensore dell'Eintracht Francoforte è atterrato ieri mattina intorno alle 12.30 con un volo privato all'aeroporto di Ciampino. Accompagnato dai suoi agenti, N'Dicka è stato prelevato da una macchina della Roma che lo ha portato immediatamente a sostenere le visite medi-che di rito. Non è andato subito a Trigoria, ma lo farà oggi per firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi 5 anni Il difensore nato a Parigi ma che ha scelto di giocare per la Costa d'Avorio, guadagnerà circa 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2028. (...) Di-fensore centrale mancino, alto 1.92, N'Dicka porta in dote le sue qualità nel gioco aereo che nelle ultime 5 stagioni gli hanno consentito di prendere parte a 17 reti - 1o gol e 7 assist - in Bundesliga, un primato nel campionato tedesco condiviso con Willi Orban del L-psia. Rinforzati la difesa e il centrocampo senza spendere un euro di cartellini, Tiago Pinto proverà a fare un'operazione a impatto (quasi) zero anche per l'attacco. Nei prossimi giorni, infatti, il g.m. sarà a Londra per incontrare il West Ham con cui parlerà di Scamacca. Il centravanti 24enne, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, non si è trovato bene in Premier e ha già dato la sua disponibilità a tornare nella Capitale, considerando che la Roma è la squadra per cui fa il tifo da sempre. (...) Da Madrid filtra invece l'indiscrezione secondo cui si starebbe lavorando a uno scambio lbanez-Morata con l'Atletico. Chissà se Scamacca, nel frattempo, ha parlato anche con il suo fraterno amico Davide Frattesi, altro obiettivo della Roma e altro ragazzo cresciuto a Trigoria. (...)

(corsera)