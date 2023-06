Preparazione anti-infortuni

Mai più una rosa ridotta all'osso per infortuni. La Roma è stata costretta a un finale di stagione drammatico per le tante assenze nelle partite chiave. Prima degli infortuni era in lotta per la qualificazione in Champions, poi la squadra si è sciolta per i ko che hanno compromesso il cammino per il quarto posto. Troppi infortuni e - come detto - poca possibilità dì fare uri turnover di qualità. (...) Alcuni nonostante il dolore hanno continuato a giocare, come Pellegrini o Belotti, altri sono stati costretti al forfait. Trentatré infortuni stagionali, di questi diciannove sono stati muscolari e hanno portato via i giocatori per settimane, mesi. (...)

(corsport)