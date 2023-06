Plusvalenze d’oro. Volpato e Missori al Sassuolo: adesso quota 30 è ad un soffio

Il traguardo è a un passo, l’obiettivo è quasi raggiunto,. Se poi si potrà festeggiare davvero lo si saprà solo alla fine della giornata odierna, con le ultime limature. Ma la gran parte del lavoro è stato sostanzialmente fatto. E anche bene. Già, perché con la cessione ufficiale di Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo (ufficialità arrivata ieri pomeriggio) la Roma si è portata quasi a 24 milioni di euro di plusvalenze. Quota 30 è lì, ad un passo. (...) Ieri, dunque, è arrivata l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Volpato e Missori al Sassuolo. Alla Roma entrano dieci milioni complessivi (7,5 dalla cessione dell’italoaustraliano, 2,5 da parte di quella del terzino), ma il club si è tenuto anche una percentuale sulla futura rivendita (il 15% su entrambi i giocatori). Cosa che, considerando la giovane età dei due giocatori (sia Volpato sia Missori hanno 19 anni), porterà di certo ulteriori soldi nelle casse romaniste. (...) La cessione dei due giocatori ha prodotto una plusvalenza di oltre 9 milioni di euro, che va ad aggiungersi a quella di 7 milioni già messa a bilancio da un po’ per il passaggio di Benjamin Tahirovic all’Ajax (cessione per 7,5 milioni, più uno di bonus) e a quella di 7,3 per l’addio definitivo a Justin Kluivert, passato nel frattempo per 11 milioni (più uno di bonus) agli inglesi del Bournemouth. Tutte cessioni che vanno ad aggiungersi a quella di Nicolò Zaniolo a gennaio scorso al Galatasaray (16,5 milioni più bonus), che aveva già di suo contribuito ad abbassare la quota parte delle plusvalenze (...)

(gasport)