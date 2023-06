Playoff Primavera: giallorossi beffati

IL TEMPO (M. VITELLI) - Che beffa. La Roma Primavera di Federico Guidi viene raggiunta in pieno recupero dalla Fiorentina e deve dire addio al sogno scudetto. Allo stadio Ricci di Sassuolo finisce 3-3, ed ora toccherà ai Viola sfidare martedì il Torino per provare a conquistare un posto nella finale in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 9 giugno.

Causa maltempo, la gara viene posticipata di 45 minuti e quando finalmente si parte i giallorossi iniziano ad attaccare a testa bassa. Un atteggiamento che paga quasi subito. Dopo appena nove minuti, infatti, il cross di D'Alessio viene intercettato di mano da Kayode: rigore. Dal dischetto Pagano insacca e porta avanti i capitolini. Al 16' sembra fatta, grazie a Padula che sul primo palo trova il colpo vincente portando la Roma sul doppio vantaggio. Ma a questo punto i Gigliati si svegliano e tre minuti dopo riaprono la partita con un colpo di testa di Distefano che non dà scampo a Baldi. Il risultato torna poi in equilibrio prima del riposo, quando Distefano vince ancora la sfida col portiere romanista e realizza la doppietta personale. Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto e all'80' Mannini regala il sogno ai giallorossi appoggiando in rete da due passi. Al 93', però, Krastev trova la zuccata vincente e fa il 3-3 che permette alla Viola di andare in finale.