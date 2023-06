Più occasioni e difesa bunker. Scatta l'ora di Aouar e Ndicka

Se tre è il numero perfetto, allora per i tifosi della Roma la prossima potrebbe essere una stagione da incorniciare. José Mourinho, infatti, comincerà infatti la sua terza avventura sulla panchina giallorossa, quella che - secondo l'anonima vulgata dei fedeli del portoghese - secondo i progetti illustratigli dalla famiglia Friedkin a Londra nel 2021, dovrebbe essere destinata alla gloria. In attesa di scoprirlo, di sicuro la società da tempo si sta muovendo per rinforzare la squadra, nonostante i paletti imposti dal "settlement agreement" firmato con la Uefa per via delle antiche violazioni al “fair play" finanziario costringa il g.m. Tiago Pinto a fare miracoli. […] Evan Ndicka in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, in questa settimana dovrebbe arrivare nella Capitale per svolgere le visite mediche, dopo che la società giallorossa ha chiuso l'accordo per un quinquennale da circa 3 milioni a stagione. […] In attesa del centravanti che verrà, la rosa giallorossa che si va plasmando non esclude affatto, in prospettiva, un ritorno al 4-2-3-1. Tutto questo avendo come stella polare questo obiettivo: avere una squadra più prolifica senza accusare vulnerabilità in fase difensiva. Per questo la Roma del Mourinho 3.0 avrà da lavorare.

(gasport)