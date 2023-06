Pinto vede Mou. Si accelera per Scamacca

Mourinho e Pinto, entrambi a Londra, hanno colto l'opportunità per vedersi: tra gli argomenti caldi c'è anche il meeting del tecnico di mercoledì con il presidente dell'Al-Ahli, gli aspetti organizzativi della pre-season e gli aggiornamenti sulle trattative di mercato. In attacco Pinto lavora su Gianluca Scamacca che vorrebbe dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vogliono inserire l'obbligo. Trovare l'accordo è complesso, ma la volontà del giocatore di tornare in Italia può fare la differenza.

In Spagna, invece, rivelano che nel nuovo contratto di Morata con l'Atletico Madrid è stata inserita una clausola rescissoria di 10 milioni. Roma e Milan gli fanno la corte ma per i giallorossi i costi dell'operazione sono troppo alti.

Durante il vertice londinese si è parlato anche di cessioni. Un possibile partente è Zalewski, il suo agente è stato avvistato in Inghilterra e piace a più di una squadra in Premier. Ibanez è valutato 30 milioni ma nessuno è disposto a spenderli. Il difensore è a bilancio a 3 milioni e il 10% della rivendita è dell'Atalanta, manca il via libera di una tra Tottenham e Chelsea. L'altra strada per fare cassa è vendere i giovani. Volpato si è convinto ad accettare il Sassuolo e la sua cessione frutterà 9 milioni. Infine, è stato offerto Ellyes Skhiri, centrocampista del Colonia.

(Il Messaggero)