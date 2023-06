Pinto, quando volere non fa rima con potere

Tiago Pinto odia lo sci, raccontano. Eppure il Gm portoghese è costretto da giorni a esibirsi in uno snervante, infinito slalom gigante tra i paletti del Fair Play finanziario. Vendere bene e comprare meglio, c'è scritto sui cartello appiccicato al cancelletto di partenza. Cioè, vendere a tanto e comprare a poco. Facile? Non proprio. Volere non è potere, nei suo caso. Da qui gli ingaggi già perfezionati di Aouar e N'Dicka a parametro zero. [...] A Mourinho serve come il pane gente che sappia far gol. La Roma nella stagione che si è appena conclusa ha segnato meno che in quella che le aveva portato la Conference, segno che il "mal di gol" è stato il suo maggiore, costante limite. Paulo resta, vero Pinto?

(corsera)