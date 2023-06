Pinto a Milano per Frattesi: "Ma vendo"

Milano chiama, Pinto risponde. La prima tappa del tour del generai manager è stata nella capitale italiana del calciomercato. (...) L'obiettivo in questa prima fase è sempre lo stesso: cercare acquirenti per i propri calciatori e definire il prima possibile operazioni in entrata che portino nelle casse del club i 30 milioni necessari a chiudere in positivo il bilancio stagionale, come da paletti della Uefa. E con queste premesse si è svolta la prima giornata di Pinto a Milano, come ammesso da lui stesso al termine dell'incontro con il Sassuolo: «Io voglio solo vendere». (...) Con Carnevali si è parlato di tante questioni, a partire da Frattesi. (...) Ma da questo primo incontro con il club neroverde più che dei big si è affrontato l'argomento giovani. Su tutti i profili di Volpato e Padula (presente il suo agente Raiola) che interessano molto al Sassuolo. Niente trattative, per ora. Appuntamento più avanti per entrare nel vivo delle cifre. Un ramo del mercato giallorosso a Milano, il resto in giro per l'Europa. Sulla rotta Istanbul-Parigi continua la traccia che porta a Icardi. La prima opzione per l'attacco, rilanciata fortemente anche in Argentina, con un'offerta pronta di 8 milioni al Psg. (...)

(La Repubblica)