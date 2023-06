Pietralata va avanti, sorpresa in arrivo

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Sono giorni in cui la calma apparente nasconde in realtà un lavorio importante per il futuro stadio della Roma. Da una parte i progettisti incaricati dal club continua a predisporre il corposo dossier che deve essere presentato al Comune, dall’altra la politica cerca di farsi trovare pronta predisponendo le fasi preliminari e verificando costantemente che non ci siano ripensamenti tra gli scranni di Palazzo Senatorio. [...]

Tornando al consenso trasversale sul progetto, c’è la consapevolezza da parte di tutte le parti coinvolte, che questa non debba essere data per scontata, che vada cavalcata finché possibile, e che vada addirittura alimentata con costanza. Per questo i vertici del Campidoglio, a cominciare dal Sindaco Roberto Gualtieri, non perdono occasione per ribadire la bontà dell’operazione e l’ambizione di rispettare i tempi previsti, con l’inaugurazione nel 2027. Ed anche dalla Roma sembra che la questione sia chiara, al punto che non si esclude che nelle prossime settimane possa esserci qualche sorpresa e qualche annuncio. Nulla filtra sull’oggetto della sorpresa, ma ci piace pensare che possa essere finalmente il disegno del nuovo impianto, quello visto per ora solo dal Sindaco di Roma Capitale, che lo ha definito «bellissimo e straordinario».