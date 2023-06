Piedi, polmoni e testa: Mou chiama Tielemans

Solo José Mourinho può riuscirci. Perché un giocatore come Youri Tielemans a parametro zero fa gola a tanti. In Inghilterra, in Italia e in Turchia, con il Galatasaray che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro, anche se al momento è la destinazione meno gradita dal calciatore. La priorità del centrocampista belga è la Premier League, dove interessa a Manchester United, Aston Villa e Arsenal. In Italia è seguito dalla Roma e dal Milan: la prima può offrire Mourinho, la seconda la Champions League. Inoltre, lo Special One si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo ad accettare il progetto giallorosso.

(corsport)