Petrachi perde la causa. 5 milioni al club

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma vince la causa legale con Petrachi. La Corte d'Appello ha accolto il ricorso del club per la sentenza in primo grado di febbraio 2021, quando il giudice sentenziò illegittimo il licenziamento per giusta causa della Roma dell'ex ds, costringendo a pagare lo stipendio fino alla scadenza del contratto - giugno 2022

- oltre al pagamento per danni di immagine. Sentenza che ieri è stata ribaltata, con Petrachi che dovrà quindi risarcire i giallorossi con cinque milioni. Ieri è stato anche il giorno di N'Dicka, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi con la maglia numero 5. Si lavora anche in uscita: è in chiusura la cessione di Kluivert al Bournemouth per 11 milioni più 1 di bonus, mentre prosegue spedita la trattativa tra Roma e Sassuolo per Volpato con l'agente ieri nella sede dei neroverdi per definire gli ultimi dettagli. Ancora da risolvere invece la situazione di Carles Perez: il Celta Vigo lo vorrebbe, ma non ha formulato un'offerta, con la Roma che chiede 8 milioni. Nel frattempo il club ha stretto una partnership con l'Hull City,

club inglese.