Per la Roma Frattesi vale 30 milioni. Mourinho cerca un centrocampista “Special”

A José Mourinho non basta l’innesto di Houssem Aouar, vorrebbe un altro elemento a centrocampo che possa inventare giocate, disegnare verticalizzazioni e favorire la manovra d’attacco. (...) L’obiettivo è dunque chiaro e Davide Frattesi sarebbe il profilo ideale da riportare a Trigoria, anche se lui vorrebbe giocare mezzala, posizione non prevista nel 3-4-2-1 di Mourinho. Si trasferirebbe comunque immediatamente e non avrebbe problemi ad adattarsi, lo ha detto a chiare lettere un anno fa e lo ha fatto capire anche in queste settimane. Ma dopo la trattativa saltata a luglio scorso, Davide ha capito che sognare serve a poco. (...) Adesso il Sassuolo lo valuta tra i 35 e i 40 milioni e, nonostante la Roma sia proprietaria del 30% del cartellino, potrebbe essere troppo per arrivare a dama. Tiago Pinto, che lo ha descritto come il centrocampista più forte d’Italia, ritiene che il giocatore abbia una valutazione massima di 30 milioni e non parteciperà ad aste con le contendenti. Volpato e Missori sono una trattativa a parte, il gm la prossima settimana volerà a Milano per trovare un accordo con gli emiliani. Kluivert ha firmato fino al 2028 con il Bournemouth (11 milioni più uno di bonus, plusvalenza di 7 milioni) e Carles Perez ha rifiutato tutte le richieste perché vuole solo il Celta Vigo che ancora non ha presentato un’offerta. In via di definizione il rinnovo del prestito di Llorente, c’è l’accordo con il giocatore manca quello con il Leeds. Tornando al centrocampo, piacciono Seko Fofana, ma il Lens chiede 35 milioni, e Nico Dominguez del Bologna. (...)

(Il Messaggero)