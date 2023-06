Paura per Dragowski di corsa in ospedale

Paura per Dragowski: verso fine allenamento, erano circa le 19, il portiere si è scontrato in uscita con un compagno, violentemente coinvolti il petto e la testa: è rimasto a terra, molta preoccupazione al punto da portarlo in ambulanza all'ospedale per accertamenti. [...] Il tecnico Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Roma in programma domani all’Olimpico: «Siamo in 18 plà i portieri e sono convinto che scenderanno in campo dando il massimo per la salvezza. lo voglio far giocare chi ha più motivazioni, chi capisce il momento, la sua importanza.

Saranno fatte scelte in questo senso, per farci esprimere al meglio. La Roma l'abbiamo vista anche in finale, dove ha perso immeritatamente, sa subire. È una sua caratteristica, è successo spesso, pure con squadre inferiori a livello tecnico. TI aspettano e ripartono, con qualità, per farti male. La Roma è forte in tutti i reparti, non sapremo chi giocherà, ma sono una squadra divaloro. Vogliamo fare risultato».

(tuttosport)