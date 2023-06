Partenza in salita: sei squalificati

Una sfilza di assenze per squalifica. Non solo José Mourinho, infatti anche il suo vice Salvatore Foti, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il match analyst Michele Salzarulo salteranno la prima giornata di campionato. A loro, poi, si aggiungono le assenze sul campo di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. La nuova stagione della Roma si aprirà quindi con il silenzio: a causa della squalifica di Mou, non ci saranno conferenze stampa nei primi due turni di Serie A, e non è escluso che per protesta la società imponga un silenzio stampa totale. Ci sarà l'assistente tecnico Giovanni Cerra a guidare la squadra alla prima di campionato.

(corsport)