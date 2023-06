Parola alla difesa: Ndicka arriva, Smalling resta. Con gli altri la Roma fa cassa

In questa sessione di mercato la Roma potrebbe cambiare il volto del reparto difensivo. L'arrivo di Ndicka è il fiore all'occhiello, ma ieri è stato annunciato ufficialmente il rinnovo di Smalling fino al 2025. Il calciatore inglese percepirà 3,5 milioni di euro a stagione. "Sono molto felice di restare - ha affermato il giocatore -. Gli ultimi anni sono stati tra i migliori della mia carriera, sto vivendo una seconda giovinezza. Voglio aiutare il club a vincere".

Tutti gli altri della retroguardia, invece, con l'eccezione di Mancini, sono sul mercato. Per Ibanez ci sono stati dei sondaggi di Tottenham e Chelsea, ma è difficile che si arrivi ai 30 milioni richiesti. La Roma attende offerte anche per Reynolds, il quale vorrebbe rimanere al Westerlo, ma piace anche al Fulham. Karsdorp, invece, potrebbe rientrare nell'affare Scamacca. Zalewski è molto stimato da Mourinho, ma potrebbe garantire un'ottima plusvalenza in caso di arrivo di una proposta da almeno 20 milioni. La cessione di Spinazzola è più funzionale, ma a un anno dalla scadenza del contratto è meno efficace per i paletti imposti dalla UEFA. Si tratta con il Bournemouth per Vina.

Potrebbe tornare nella Capitale Llorente, dato che la Roma vuole chiederlo nuovamente in prestito al Leeds. Inoltre si segue con particolare attenzione Elvedi del Borussia Mönchengladbach.

