Panchine girevoli: chi va e chi arriva

Mourinho, al netto delle rivendicazioni e delle lamentele, dovrebbe rimanere a Roma. Così per lo meno aveva detto ai giocatori storditi dalla fatica dopo la notte di Budapest. «Resto di sicuro» la promessa del portoghese che ha ancora un anno di contratto da 8 milioni netti a stagione. Non dovrebbe avere sul tavolo altre proposte in grado di farlo desistere. Certo, con le dichiarazioni seguite alla sconfitta con il Siviglia ha recapitato una cartolina ai Friedkin di facile interpretazione. Il tecnico chiede maggiori investimenti sul mercato, maggior voce in capitolo nella scelta degli acquisti e per finire un dirigente che si faccia portavoce delle lamentele con il mondo arbitrale. Mica poco.

(Corsera)