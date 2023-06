Ora sul mercato è caccia al 9. Piano per Icardi

La caccia è partita. Stavolta almeno con qualche mese in più di tempo. Perché la sfortuna della Roma non conosce ferie o pause. Dopo Spinazzola e Wijnaldum, il brutto infortunio capitato a Tammy Abraham cambia - per la terza volta in tre anni - i piani di mercato dei giallorossi. La ricerca di un attaccante sarebbe sta-ta comunque una priorità, ma la mancata cessione dell'inglese restringe, e di tanto, il ventaglio delle opzioni. Niente caccia al numero nove da 40 milioni, ma scelta ponderata in base alle opportunità. (...) Per questo il club - su volontà di Mourinho - si è messo alla ricerca di un giocatore in grado di sostituire l'inglese nello scacchiere del portoghese. E uno degli obiettivi è Mauro Icardi. (...) In Turchia è tornato a fare quello che ha sempre fatto in Italia: i gol. 22 in 24 partite, cavalcando le medie da cecchino viste in Serie A. Esattamente quello che cercala Roma ed è mancato nell'ultima stagione, un realizzatore che butti la palla in porta. Senza troppi sofismi e coralità di squadra. L'argentino è destinato a tornare a Parigi, nonostante il pressing del Galatasary per trattenerlo. Il contratto con i francesi scade nel 2024, un'opportunità che la Roma vuole provare a cogliere. I giallorossi studiano i costi - alti, visto l'ingaggio da 10 milioni - consapevoli della corsia preferenziale con il club di Nasser Al-Khelaifi. Ma l'operazione converrebbe a tutti. Anche all'argentino. (...)

(La Repubblica)