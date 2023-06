Nuova Roma: si ricomincia dalle fasce

Ok l'attaccante, è una priorità. Così come le cessioni, sono una stretta necessità. Poi, la costruzione della rosa per la prossima stagione passa anche da altro. L'incognita, al momento, riguarda le fasce. Sia se si voglia giocare a tre o se si voglia tornare a una difesa a quat-tro. In quest'ultimo caso, la batteria dei terzini è insufficiente, perché pochi sono adatti a giocarci, e sono Celik, Karsdorp e Spinazzola e nessuno convince a pieno. […] Un terzino che piace a Trigoria è Pasquale Mazzocchi (Salernitana): c'è la concorrenza del

Milan. I costi non sono bassi ma Tiago Pinto ha in mano giovani da proporre a Morgan De Sanctis come contropartite tecniche, uno di questi è Tahirovic che, dopo l'arrivo di Aouar e quello possibile di Tielemans non avrebbe spazio e modo per crescere. […] A parte Mazzocchi la Roma sta sondando il terreno degli esterni da un po' di tempo: i nomi vanno da Nelson Semedo (Wolverhampton) a Singo (Torino), da Alejandro Grimaldo (Benfica, a scadenza) a Pervis Estupiñán (Brighton).

(Il Messaggero)