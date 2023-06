Niente soldi dalla Corea. Ora il piano B

IL TEMPO (L. PES) - Non sono arrivati i 3 milioni garantiti dalla Corea nelle casse della Roma per la tournée in Asia, e ora i giallorossi valutano le alternative. Il pericolo c'era, e ora, a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto, la squadra rinuncerà al viaggio previsto per fine luglio (con due amichevoli il 29 luglio e il 2 agosto). Resta da capire cosa deciderà la società, visto che prima degli impegni coreani nel calendario c'è il test con il Tottenham a Singapore del 26 luglio, legato al viaggio in Asia. Sullo sfondo, come vorrebbe Mou, resta il Portogallo.