N’Dicka è ufficiale, Llorente in arrivo

Determinato, sicuro delle sue qualità e ansioso di cominciare. Evan N’Dicka è pronto per la Roma e non vede l’ora di cominciare questa sua nuova avventura dopo quella più che positiva in Germania. Nell’Eintracht ha brillato e ha raggiunto ottimi risultati. Uno su tutti, la vittoria dell’Europa League nel 2022, anno in cui è stato nominato anche miglior difensore della Bundesliga. [...] Ieri l’annuncio ufficiale del suo ingaggio con contratto a 2,8 milioni di euro più bonus fino al 2028: «Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo». Ha scelto la 5, la maglia appartenuta a Falcao e che nelle ultime stagioni non ha portato fortuna prima a Juan Jesus e poi a Viña. [...] Ufficiale N’Dicka, quasi Llorente. Roma e Leeds stanno definendo il secondo prestito del difensore centrale che ha spinto tanto per tornare a disposizione di Mourinho. Uomo spogliatoio, buon difensore, lo spagnolo è pronto alla sua seconda avventura alla Roma. Presto l’ufficialità. In attacco invece, occhi in Francia su Savio – o Savinho – del Troyes (di proprietà del City Football Group). Dopo il prestito al Psv, l’ala brasiliana ha attirato l’attenzione di diversi club. C’è anche la Roma.

(corsport)