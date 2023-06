N’Dicka è già a Roma: contratto di cinque anni a 3 milioni

L’ufficialità arriverà oggi, ma sembra più una formalità che altro. Da ieri Evian N'Dicka è di fatto un giocatore della Roma, con cui firmerà un contratto di 5 anni a circa 3 milioni di euro a stagione (più bonus). Il difensore franco-ivoriano è arrivato nella Capitale ieri poco prima di pranzo, quando è atterrato a Ciampino con i suoi agenti. Poi di corsa a Villa Stuart, dove è rimasto circa 4 ore per svolgere le visite mediche. In serata, infine, una lunga trattativa tra il gm giallorosso Tiago Pinto e il suo entourage per limare gli ultimi dettagli del contratto. (...) Oggi sarà a Trigoria, per conoscere il centro sportivo e il Ceo Solulokou. E poi firmare. (...)

(gasport)