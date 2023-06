N'Dicka arriva ma le visite slittano. Dybala dice no alle sirene arabe

Evan N'Dicka è in dirittura d'arrivo. Non ci saranno ripensamenti nonostante le corte di altri club tra cui il Milan che ha allungato i tempi di chiusura della trattativa Il difensore vuole giocare con José Mourinho, aveva già dato la sua parola a Tiago Pinto e ha intenzione di rispettarla. Tra quattro giorni (il 17 giugno) sarà in nazionale con la Costa d'Avorio per la partita di qualificazione di Coppa d'Africa contro lo Zambia, potrebbe venire a Roma subito dopo, svolgere le visite mediche e poi aggregarsi al gruppo il 10 luglio (...) Sarà il nuovo centrale titolare, lbanez è sul mercato e Pinto in queste ore sta cercando di venderlo a 30/35 milioni. Clausola a parte, non dovrebbe essere sul mercato nemmeno Dybala. li procuratore ha sgomberato il campo da eventuali interessamenti del campionato arabo: «Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Ho il compito di ascoltare i club interessati a Dybala e il giocatore è in vacanza. (...)

(Il Messaggero)