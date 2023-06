Ndicka arriva e fissa gli obiettivi: “Dobbiamo tornare in Champions”

La trattativa è stata lunga e le insidie hanno rischiato di farla saltare fino all'ultimo, ma alla fine Evan Ndicka ha scelto la Roma. [...] Un acquisto cercato qualche mese fa quando Tiago Pinto ha preso i contatti con l'entourage del difensore per assicurarselo a parametro zero. Lui gli ha dato la sua parola e l'ha rispettata anche quando il Milan si è presentato a inizio giugno con un'offerta più interessante. Ndicka è un centrale mancino, un profilo che ai giallorossi mancava. Nello scacchiere tattico prenderà il posto di Ibanez. [...] Ndicka ha anche una buona propensione al gol: ne ha segnati 12 in carriera di cui 6 di testa. Ha scelto la nazionale ivoriana (a discapito di quella camerunense) e a gennaio sarà assente per la Coppa d'Africa. Si aggregherà alla Roma il 17 luglio a differenza di Aouar che tornerà già il 10.

(Il Messaggero)