N’Dicka alla Roma: le visite mediche sono già prenotate

La Roma si porta avanti con il lavoro: per il 15 giugno, cioè giovedì prossimo, sono state prenotate le visite mediche di Evan N’Dicka, difensore centrale mancino che si è appena liberato dall’Eintracht. [...] Ora non resta che completare l’opera, ufficializzando il secondo ingaggio a costo zero di questa sessione: N’Dicka, francese di origini camerunesi, seguirà in ordine cronologico Houssem Aouar, francese di origine algerina. Due talenti di sangue africano, uno cresciuto a Parigi e l’altro a Lione, rinforzano la Roma del futuro. [...] Svincolati o prestiti di lusso. Così Tiago Pinto deve accontentare l’ambizione di Mourinho, che ha deciso di vivere la terza stagione da allenatore della Roma a distanza dalla Champions League. Un nome assai gradito sarebbe Youri Tielemans, centrocampista che ha chiuso l’esperienza al Leicester, ma su questo fronte la concorrenza è ricca anche in Premier League.

(corsport)