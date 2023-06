Mourinho parte dalla difesa, la Roma si blinda: Ndicka la novità. E ritorna Llorente

Reparto completato. Ed è di fatto il primo della nuova Roma di Mourinho, la Roma 3.0, quella che nei progetti iniziali dell’era dell’allenatore portoghese avrebbe dovuto portare all’assalto alla vetta. (...) E il primo passo è quello di aver praticamente chiuso la batteria dei difensori centrali da mettere a disposizione di Mourinho. Con il (quasi) certo ritorno di Diego Lllorente in prestito Mou ha infatti i suoi 5 alfieri, considerando che Roger Ibanez resta in uscita, a prescindere che poi lo si piazzi prima del 30 giugno o subito dopo. Se la cessione del difensore brasiliano arriverà prima servirà a sistemare definitivamente la questione plusvalenze, se invece succederà dopo probabilmentesarà l’addio utile a finanziare un grande colpo. Quello che comunque a Trigoria contano di piazzare, anche per ringraziare la piazza dei circa 40mila abbonamenti già sottoscritti. (...) Dopo gli arrivi di Aouar (che può fare la mezzala, il trequartista o giocare anche in un centrocampo a due) e Ndicka, il terzo ingresso in casa giallorossa potrebbe quindi essere un volto già noto, quello dello spagnolo che la Roma aveva preso in prestito a gennaio scorso dagli inglesi del Leeds, pagandolo 500mila euro, con un diritto di riscatto a 18 milioni di euro. Tanti, troppi. Ed infatti Tiago Pinto sta lavorando (proficuamente) su un secondo prestito. (...) Llorente e il Leeds sono legati ancora da un contratto che scade nel 2026, il giocatore poi ha un’età (30 anni da compiere il prossimo 16 agosto) che non incentiva certo alcun club a fare un tipo di investimento così importante. E allora le cose strada facendo sono diventate più agevoli, anche perché la Roma e Llorente sono già d’accordo su tutto, con lo spagnolo che a Roma si è trovato bene e vuole restarci almeno per un altro anno ancora. Il rapporto con Mou è eccezionale (fu proprio il portoghese a lanciarlo nel grande calcio ai tempi del Real Madrid), l’ambientamento con la città e la squadra anche. (...)

