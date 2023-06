Mourinho, la difesa va già verso il sold out

Tiago Pinto sta lavorando tra due fuochi: uno è la Uefa che pretende 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e l’altro è José Mourinho. Anche se silente – circa un anno fa in questo periodo aveva già pubblicato la foto dei piedi scalzi sulla scrivania, computer spento e fogli in bianco – il tecnico ha espresso il desiderio di avere la squadra pronta entro il 10 luglio. […] Per adesso il general manager è riuscito a completare il reparto difensivo con l’innesto di Evan Ndicka, quelli Rasmus Kristensen e Diego Llorente che arriveranno in prestito e il rinnovo di Smalling fino al 2025. […] Ritornerà Llorente che già ha trovato l’accordo per un altro anno di prestito, manca quello con il Leeds che avrebbe voluto il pagamento di 18 milioni per il diritto di riscatto. Pinto ha risposto con un secco “no”, ma è disposto a trattare sulla base di un prestito oneroso (1/1,5 milioni) e un riscatto a cifre più basse (8/9 milioni). La trattativa è in corso e la fumata bianca potrebbe arrivare già in questa settimana. Così come arriverà anche quella per l’esterno destro che prenderà il posto di Karsdorp. Lo rimpiazzerà Kristensen, esterno perfetto per il gioco della Roma: grande fisicità, ha il vizio del gol e voglia di riscattarsi dopo la retrocessione del Leeds in Championship. […]

(Il Messaggero)