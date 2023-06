Mourinho e la Roma, l’Uefa entra a gamba tesa

Stangata su José Mourinho, squalificato per 4 turni dalla Uefa per gli insulti rivolti all’arbitro inglese Taylor dopo la finale di Europa League persa a Budapest contro il Siviglia ai rigori. Una sanzione in qualche modo anticipata dalle parole del presidente Aleksander Ceferin, che un paio di giorni fa aveva dichiarato: «Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell’arbitro, dobbiamo essere più severi. C’è ormai una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa e si è andati troppo oltre». [...] Una stangata senza precedenti, che molti tifosi romanisti hanno interpretato come una vera e propria “dichiarazione di guerra” da parte della Uefa. «Forse adesso – uno dei commenti sui social network – i Friedkin faranno finalmente sentire la loro voce». Sul fronte italiano, l’udienza per conoscere l’esito del patteggiamento proposto dalla Roma sulla vicenda Mourinho-Chiffi è stata rimandata a martedì prossimo a causa di un impegno dell’avvocato giallorosso. La Corte d’appello, infine, ha dato ragione alla Roma nella causa contro l’ex d.s Gianluca Petrachi, che dovrà restituire 5 milioni.

(corsera)