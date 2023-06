Mourinho, 10 giorni di stop: salterà i primi due turni di campionato

Dieci giorni di squalifica a José Mourinho e 50 mila euro di multa, altrettanti alla Roma, punita per responsabilità oggettiva. E questa la sentenza di ieri, del Tfn (Tribunale federale nazionale) presieduto da Carlo Sica, che ha chiuso così il caso-Chiffi. Di fatto saranno due le giornate di stop visto che il campionato partirà il 20 agosto e la prima sosta ci sarà i1 10 settembre per il doppio impegno della Nazionale contro Macedonia del Nord e Ucraina. Lo Special One era stato deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei con-fronti dell'arbitro Chiffi. (...) Niente scuse, quindi, e spiegazione che non è ba-stata per patteggiare. Mourinho salterà quindi le prime due giornate del prossimo campionato: in panchina non ci saranno nemmeno Foti (fermato per 2 giornate), Nuno Santos (1) e Salzarulo (1), tutti squalificati (ricordiamo che a Trigoria i tecnici che hanno il patentino di prima categoria sono Alberto De Rossi, Federico Guidi e Roberto Menichelli). Mentre in campo dovrà fare a meno di Dybala e Pellegrini, out dopo l'ultima di campionato con lo Spezia. Sul fronte mercato, in attesa dell'ufficialità della doppia cessione al Sassuolo di Volpato e Missori, la situazione delle entrate è in stand-by. Si ricomincerà a ragionare in questo senso dopo il 1° luglio. (...)