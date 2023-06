Mou vede l'Al-Ahli, ribadito il rifiuto. Resta in giallorosso

L'incontro tra José Mourinho e gli sceicchi dell'Arabia Saudita è avvenuto ieri a Londra in un hotel di lusso sulle rive del Tamigi. Lo Special One ha ascoltato cosa aveva da dirgli il presidente che lo avrebbe voluto ingaggiare come allenatore a 120 milioni di euro per due stagioni. Più un gesto di cortesia che un reale interesse, perché lo Special Qne ha ribadito quello che già due mesi fa aveva lasciato intendere e cioè ehe vuole ancora competere nel calcio che conta. (...) Per adesso, vuole restare alla Roma e rispettare il contratto che ha con la famiglia Friedkin fino al 2024. (...) La proprietà Usa gli avrebbe dato rassicurazioni sul mercato in entrata. (...)

(Il Messaggero)