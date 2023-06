Mou squalificato per 4 turni «Insulti verso l'arbitro Taylor»

LEGGO (F. BALZANI) - Beffato e mazziato. Dopo aver perso l'Europa League a causa degli errori arbitrali di Taylor, il calcio italiano riceve un altro schiaffo. Mourinho, infatti, è stato squalificato per 4 giornate dall'Uefa "per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara" . Inoltre la Roma dovrà pagare una multa da 55mila euro per i comportamenti dei tifosi (solo 58mila per quelli del West Ham che hanno rotto la testa a Biraghi) oltre alla chiusura per un turno del settore ospiti. Ma il pugno duro non si ferma qui. Nel mirino è finita pure Roma-Leverkusen: multa complessiva di 85 mila euro per accensione di fumogeni e ostruzione di vie di passaggio e chiusura parziale di un settore da 6 mila posti in Tevere. Ignorati, invece, i rischi corsi dai tifosi a Budapest nel prefiltraggio. Decisioni che stanno spingendo anche i Friedkin a prendere una posizione ufficiale.Una botta attutita dalle buone notizie di mercato. Pinto ha trovato l'accordo col Leeds per il rinnovo del prestito di Llorente. Il suo ritorno fa felice Mou e completa un pacchetto rafforzato da Ndicka che ieri è stato presentato: «Mi volevano in tanti, ma ho scelto il progetto della Roma che in finale ha dimostrato di essere una grande squadra con un grande allenatore. E poi sono appassionato di storia». E nella Capitale spera ancora di tornare pure Frattesi, magari insieme all'amico Scamacca. Tutti gli indizi sembrano portare il centrocampista a Inter o Juve, ma chi gli è vicino frena le certezze del Nord. Conterà molto la volontà dell'azzurro. Pinto gli ha chiesto di aspettare fino ai primi di luglio quando la Roma potrà permettersi di accontentare le richieste del Sassuolo che non ha preferenze. Il primo che porta i 35 milioni richiesti è il benvenuto. La Roma in questo senso ha due agevolazioni: lo sconto del 30% da clausola e l'affare in chiusura Volpato-Missori. Se Frattesi dovesse andare all'Inter, nelle casse di Trigoria entrerebbero 9 milioni. Una ventata per il bilancio intanto arriva dalla cessione di Kluivert al Bournemouth per ben 11 milioni (più 1 di bonus). Anche Perez è a un passo dal Celta Vigo per 7. Infine Petrachi dovrà restituire i 5 milioni ricevuti dai giallorossi dopo la sentenza di 1° grado per il licenziamento.