La risposta alla squalifica per 4 giornate è arrivata. José Mourinho, punito dalla UEFA per le proteste contro Taylor nella finale di Europa League, ha inviato una mail a Boban, con la quale si è tirato fuori dal Football Board, l'organo composto da ex campioni e allenatori concepito per rendere migliore il calcio. La Roma farà ricorso, i tifosi sono con il tecnico e vorrebbero che fosse più supportato.

(corsera)