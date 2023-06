Mou: "Roma, sei stata magnifica. Ko ingiusto e tanti episodi dubbi"

È finita con le lacrime dei romanisti in campo e dei 30mila in tribuna, per l'ennesima sconfitta ai calci di rigore della storia della Roma. Decisivi gli errori di Mancini e Ibanez. I giallorossi hanno finito la partita sfiniti: "Avete giocato una grande partita, vi ha visto tutto l'Europa, siamo morti perché pensiamo che sia un risultato ingiusto con tanti episodi dubbi", dirà Mourinho al termine della gara. Tra i calciatori che hanno avuto più bisogno di consolazione c'è Dybala, scoppiato in lacrime. I 30 minuti annunciati dallo Special One alla fine sono stati 68 e oltre al gol che aveva portato in vantaggio la Roma si è reso protagonista di alcune grandi giocate. Doveva essere la sua partita e lo è stata finché è rimasto in campo, resta il rammaricp odi non averlo avuto per tutto il match perché probabilmente il risultato sarebbe stato diverso.