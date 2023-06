Mou patteggia sul caso Chiffi. Oggi l'udienza

IL TEMPO - Si va verso la chiusura del caso Mourinho-Chiffi. Dopo le pesanti parole pronunciate il 3 maggio dal tecnico giallorosso nel post partita di Monza-Roma, rivolte al direttore di gara padovano, Mourinho era stato deferito dalla Procura Federale che aveva aperto un'indagine. Il 19 maggio, infatti, era arrivato il deferimento arrivato dalla Procura Figc il 19 maggio per la presunta violazione degli articoli 4 (quello sulla mancata lealtà) e 23 (giudizi lesivi della reputazione) del Codice di Giustizia Sportiva, che vedeva anche la Roma coinvolta come responsabile oggettiva. Dopo settimane di lavoro con la Procura, oggi alle ore 10 è prevista l'udienza che porterà al patteggiamento. Il portoghese dovrebbe quindi cavarsela con una multa scongiurando l'ipotesi squalifica. Da Trigoria garantiscono l'efficacia del lavoro di mediazione che non dovrebbe prevedere sorprese rispetto a quanto accadrà nelle prossime ore al Tribunale Federale.