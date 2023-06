Mou, la conferma è più vicina ma il mercato è tutto in salita

Dopo il gesto con cui ha salutato i tifosi (“Resto qui”) le voci continuano a rincorrersi: ulteriori passi in avanti, la conferma di Mourinho sulla panchina della Roma è data sempre più vicina. Ma, Special One o meno, il prossimo sarà un mercato difficilissimo per i giallorossi: senza Abraham, irrivendibile dopo l’infortunio che lo terrà fermo ai box fino alla prossima primavera, cambiano le strategie. Non è un caso che ieri, per cautelarsi, la Roma abbia rinnovato il contratto di Andrea Belotti fino al 2025. [...] Nelle scorse settimane si era fatto il nome di Roberto Firmino, in uscita a fine contratto dal Liverpool. Piace anche M’Bala Nzola, centravanti angolano dello Spezia. Molto dipenderà dai conti e dai rigidi paletti del Financial Fair Play. Perché la Roma ha un’urgenza di bilancio ben definita: incassare 30 milioni entro il prossimo 30 giugno. [...] L’indiziato numero uno è Roger Ibanez. È lui l’assegno circolare in mano a Tiago Pinto per centrare l’obiettivo economico di fine giugno. Sul difensore ci sono da mesi le attenzioni di Tottenham e Atletico Madrid. Pinto vuole almeno 40 milioni, la metà della clausola rescissoria. Per adesso le pretendenti nicchiano. Ma a 30 si chiude, viste le urgenze di bilancio. La Roma ha già in mano il suo sostituto: Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

(La Repubblica)