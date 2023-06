Mou, inchiesta Uefa rischia due-tre turni

Tenuto in anticamera dai Friedkin per l'udienza richiesta sulle strategie future, appuntamento che potrebbe saltare fuori in ogni momento da oggi a lunedi (e forse anche più in là a Londra), José Mourinho attende cenni a breve anche dalla Uefa. Sulla testa del tecnico, frontman e uomo immagine della Roma, due giorni dopo la maledetta finale di Europa League sfuggita ai rigori con il Siviglia, pende un procedimento disciplinare per linguaggio aggressivo e insulti nei confronti dell'arbitro inglese Anthony Taylor, aggredito giovedì da una trentina di tifosi romanisti (due fermati e uno trattenuto fino a lunedì dalla polizia ungherese) mentre tentava di riprendere la via di casa all'aeroporto di Budapest. Mou rischia una squalifica dai due ai tre turni in campo europeo. […] Se in Europa o in Conference League dipenderà dall'incrocio casalingo con lo Spezia, in lotta per la salvezza: l'ultimo ballo stagionale non in panchina dello Special One, squalificato per cumulo di am-monizioni, che potrebbe avere come protagonista Dybala, disponibile a giocare dall'inizio. Sugli spiacevoli fatti di Budapest, tra la Puskas Arena («Vergognati, sei una fottuta disgrazia», l'urlo di Mou a Taylor nel parcheggio) e l'aeroporto, hanno preso posizione la Uefa («Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell'arbitro Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play») e la Premier League («Siamo sconvolti dall'inaccettabile abuso subito da Taylor e dalla sua famiglia»).

(La Stampa)