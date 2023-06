Mou e il caso Chiffi: la Figc respinge la richiesta di patteggiamento

Nlente patteggiamento per Josè Mourinho per il caso-Chiffi. Il Tribunale federale ha rimandato al 22 giugno l'udienza del tecnico portoghese per discutere del suo deferimento e per «consentire alle parti di trovare un nuovo accordo». La Procura della Figc ha quindi respinto ripotesi di patteggiamento avanzata dalla Roma per Mou, deferito per la presunta violazione degli articoli 4 (lealtà sportiva) e 23 (giudizi lesivi della reputazione) del codice di giustizia sportiva, e per la società stessa, deferita per responsabilità oggettiva. (...) I legali del club giallorosso hanno cercato la via dell'accordo sulla base di una sanzione pecuniaria, ma la proposta non è stata accolta perché il Tribunale federale ha ritenuto «non congrua ripotesi di patteggiamento presentata». Quasi certo che non arriveranno le scuse del tecnico, si lavora sull'ammontare della multa.

(corsera)