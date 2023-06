Mou e Dybala sono ancora in attesa

José Mourinho se ne va in vacanza dopo aver sfiorato il suo 27esimo titolo in carriera, ma in questa stagione si è improvvisato anche dirigente e uomo comunicazione. Il prossimo anno ha promesso che ci riproverà, ma vorrebbe occuparsi solamente di campo e competere per grandi traguardi come la qualificazione in Champions League.

L'infortunio di Abraham ha cambiato i piani di mercato della Roma e ci sarà bisogno di acquistare un nuovo attaccante. C'è tempo per valutare nomi e profili, ma il tecnico vorrebbe avere già quasi tutta la squadra a disposizione entro i primi di luglio per il raduno a Trigoria. Intanto la UEFA controllerà ogni operazione per verificare se il "settlement agreement" firmato la scorsa estate è stato rispettato.

Per alzare l'asticella serve la Champions League e inoltre il prossimo anno arriveranno anche i soldi di Adidas. Ma qualora la Roma non dovesse garantire una certa competitività, c'è il rischio che il marchio tedesco declassi i giallorossi da "Premium" a "Standard". Nei prossimi giorni è prevista una call tra la società giallorossa e i dirigenti di Adidas per chiarire gli obiettivi e le ambizioni future.

(Il Messaggero)