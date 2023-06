Mou e Dybala, futuro in bilico. Una settimana per il rinnovo

Uno nascosto, l'altro titolare. In attesa che si faccia chiarezza sul loro futuro. Nel mezzo Ryan Friedkin, ieri sera in tribuna. L'unico incontro è stato con l'ambasciatore Usa Shawn Crowley e Vito Cozzoli di Sport e Salute per parlare dell'Olimpico. Con Mourinho ancora in sala d'aspetto ma legato da un contratto fino al 2024 e voglioso di rimanere. […] Contro lo Spezia invece potrebbe essere stata l'ultima gara in giallorosso per tutto il reparto d'attacco. Abraham è sul mercato da tempo, ma l'infortunio di ieri sera (si rischia un lungo stop) può cambiare i piani sul centravanti inglese. Poi c'è Belotti. Il Gallo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. […] In attesa di liberare la casella, la Roma ha un accordo verbale con Ndicka che si libera a zero dall'Eintracht Francoforte.

Tra ultimi balli invocati e addii insperati, c'è chi alla Roma rimarrebbe quasi a qualsiasi costo. Il contratto di El Shaarawy scade a giugno e l'obiettivo di entrambe le parti è il rinnovo. A cifre considerevolmente inferiori. Se ne parlerà da oggi.

(La Repubblica)