Mou ai tifosi: Sì, io resto qui". Olimpico tutto per lui

Un messaggio d’amore, frutto della passione avvertita sulla sua pelle per tutto il corso della stagione e rimarcata anche ieri, con tanto di cori ed ovazioni. E del suo futuro ne aveva parlato anche il gm Pinto prima della gara: "Da ciò che abbiamo detto sia noi sia l’allenatore le cose sono molto più chiare di quel che sembra". [...] In vetrina, però, ieri c'è stato ovviamente spazio anche per Paulo Dybala, applaudito dall'inizio alla fine, non solo per il gol ma per tutto ciò che oramai rappresenta per il mondo romanista. E' stato lui, tra l'altro, a spedire la Juventus in Conference League, quasi un segno del destino, proprio mentre festeggiava il gol del 2-1 sotto la sua curva, la Sud, prendendosi l'amore della gente giallorossa. [...]

(gasport)